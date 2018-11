Patrice Evra non dimentica il periodo alla Juventus e coglie l’occasione per commentare un post di Dybala su Instagram: nel mirino, l’ex compagno Bonucci e il suo sorriso ritrovato…

Patrice Evra, alla Juventus dal 2014 al 2017 e oggi svincolato, è rimasto legato a molti dei suoi ex compagni in bianconero. Tra questi ci sono sicuramente Paulo Dybala e Leonardo Bonucci: il giocatore francese, commentando su Instagram una foto che ritraeva insieme i due ex compagni sorridenti, ha voluto rimarcare l’espressione serena di Bonucci, collegandola alla superata e poco positiva sua esperienza al Milan, e la Champions League ritrovata con la Juve…

il commento di Patrice Evra sotto l'ultima foto di Paulo Dybala con Leonardo Bonucci…😅😂 pic.twitter.com/x02XKqlXF2 — serena ♡ (@addictvedjuve) November 26, 2018