Fabregas nel pregara: «Oggi sfida tosta, ma dal mio Como pretendo questa cosa per vincere»

Fàbregas analizza il momento del Como: “Siamo giovani, ma stiamo crescendo”. Il tecnico spagnolo elogia la serie positiva dei lariani

Nel prepartita della sfida tra Como e Torino, l’allenatore dei lariani Cesc Fàbregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il momento della sua squadra, protagonista di una lunga serie positiva. Il Como, infatti, arriva alla gara imbattuto da nove partite di campionato, un dato che testimonia la crescita costante del gruppo in questi mesi.

Fàbregas ha voluto però mantenere un profilo equilibrato, spiegando come il lavoro quotidiano resti la base di tutto: “Non so se dire che sono contento o meno. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare e crescere. Abbiamo una rosa molto giovane, con otto o nove giocatori nuovi, e questo significa che il processo richiede tempo. Abbiamo cambiato molto, ma stiamo facendo passi avanti importanti”.

Analizzando le prestazioni della squadra, il tecnico ha sottolineato come, pur mantenendo lo stesso numero di gol segnati rispetto alla scorsa stagione, il Como abbia creato molte più occasioni: “È curioso, perché abbiamo gli stessi gol dell’anno scorso, ma guardando bene le partite abbiamo generato molte più opportunità. Questo significa che siamo sulla strada giusta. Difensivamente stiamo bene, continuiamo a migliorare e i ragazzi stanno assimilando sempre meglio i concetti”.

Una delle difficoltà della gara contro il Torino sarà l’assenza di Diao, fermato da un problema fisico. Fàbregas ha però mostrato fiducia nei giocatori che prenderanno il suo posto: “Mi aspetto che giochino con libertà, che mostrino il loro talento e, soprattutto, che lavorino per la squadra. Non dobbiamo caricarli di pressione. Tutti possiamo migliorare e per farlo bisogna avere la mente sgombra”.

Il tecnico ha ribadito ancora una volta che le difficoltà sono soprattutto mentali: la crescita del Como passa attraverso la consapevolezza dei propri mezzi e la maturità di un gruppo giovane che vuole continuare a sorprendere.

