Fabregas critica Morata dopo Como Fiorentina: «Da lui mi aspetto di più, chi non sopporta le provocazioni…». Le parole del tecnico dei lariani

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Como Fiorentina, Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha commentato così la sconfitta rimediata per 1 a 2 in questo 25° turno di Serie A 2025/26.

POCA MATURITA’ – «Capisco che siamo una squadra molto giovane, a volte sentire la gente che parla bene di te può debilitare. Mi spiace non essere riuscito a mettere in guardia i ragazzi, era una partita da vincere ma mi ha ricordato la gara con l’Ascoli di due anni fa, anche quella l’abbiamo persa pur dominando il gioco».

LA PARTITA – «A volte è frustrante perché non posso fare di tutta l’erba un fascio, ma si deve entrare in campo con un atteggiamento diverso, con voglia di dimostrare ma anche serenità nel fare il nostro gioco. Nel primo tempo noi non bene, nel secondo non si è giocato. Ora ci concentriamo sulla prossima settimana, giochiamo prima a Milano e poi a Torino, sarà bellissimo»

MORATA PROVOCATO? – «La provocazione fa parte del calcio, chi non sa vivere con la provocazione è meglio che si dedichi ad altro. Mi aspetto molto di più da lui, questi alibi non mi piacciono».