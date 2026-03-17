Fabregas vince il Premio Bearzot 2026, al tecnico del Como la XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante»

Fabregas ha vinto il Premio Bearzot 2026, giunto alla XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante». La notizia ufficiale

Un nuovo, importante traguardo arricchisce la bacheca di uno dei protagonisti assoluti del nostro campionato. La quindicesima edizione del rinomato Premio Nazionale, intitolato alla memoria del leggendario Enzo Bearzot, ha un vincitore d’eccezione. Si tratta dell’attuale allenatore del Como Cesc Fabregas, premiato per lo straordinario e innovativo lavoro svolto sulla panchina lariana.

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Il trionfo di Fabregas e i promotori del premio

Promosso dall’Unione Sportiva Acli in stretta e proficua collaborazione con la FIGC, il riconoscimento viene assegnato annualmente a quegli allenatori che si distinguono non solo per i risultati sportivi ottenuti, ma anche per la qualità della proposta di gioco e per i valori etici trasmessi.

Quest’anno, la giuria di esperti non ha avuto alcun dubbio nell’individuare in Cesc Fabregas il profilo perfetto per succedere nell’albo d’oro ai grandi nomi del calcio italiano.

La motivazione della giuria: un “sogno glamour”

Il percorso del tecnico iberico alla guida della compagine comasca ha sorpreso addetti ai lavori e tifosi, riuscendo a unire un’estetica calcistica raffinata a un’efficacia tangibile in termini di punti e mentalità. La giuria ha voluto motivare l’assegnazione del premio elogiando a tutto tondo l’operato del mister, con le seguenti esatte parole:

“Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago”

La cerimonia di premiazione in arrivo

Sotto la sua attenta e meticolosa guida, il progetto sostenuto dalla solida proprietà lariana ha trovato l’interprete ideale per tradurre sul rettangolo verde le enormi ambizioni societarie. La consegna ufficiale dell’ambito trofeo avverrà nel corso delle prossime settimane, durante una cerimonia istituzionale che celebrerà l’ennesimo successo di una carriera, quella dello spagnolo, destinata a brillare anche in panchina.