Fagioli Fiorentina, il regista inatteso: le tappe della sua rinascita dopo il periodo più difficile. E Gattuso...

Fagioli Fiorentina, il regista che non ti aspetti. Ecco le tappe di una rinascita dopo un momento buio, tutti i dettagli

Segnatevi queste quattro partite: Verona, Udinese, Parma e Cremonese. Secondo il Corriere dello Sport sono le tappe di una rinascita, quella di Nicolò Fagioli, che si sta rivelando il vero, grande acquisto di gennaio della Fiorentina, pur essendo in rosa da un anno. I sei punti raccolti dalla squadra in questi match, forse meno del previsto per chi lotta in fondo alla classifica, passano in secondo piano rispetto alla trasformazione del centrocampista piacentino.



Fagioli si è finalmente preso la Fiorentina. Dopo un periodo buio, in cui era stato travolto dalla crisi generale della squadra e sembrava incapace di esprimere le sue doti naturali, l’ex juventino sta fiorendo nel ruolo che Pioli gli aveva ritagliato fin dall’inizio: quello di regista puro. Un ruolo che Fagioli aveva inizialmente abiurato, forse per mancanza di fiducia o per le difficoltà del collettivo. L’arrivo di Paolo Vanoli è stato la svolta. Il nuovo tecnico, che al suo debutto contro il Genoa lo aveva lasciato in panchina, lo ha pungolato: “Fagioli può fare il regista, ma deve dimostrare chi è”.

Nicolò ha risposto sul campo. Dalla gara contro la Juventus in poi, è diventato un titolare inamovibile. Il vero cambio di passo, però, è arrivato con il passaggio al 4-1-4-1 nelle ultime quattro partite. In questo nuovo sistema, con Fagioli regista “staccato” davanti alla difesa, il numero 44 ha finalmente trovato la sua dimensione ideale.



Le sue prestazioni contro Verona, Udinese, Parma e Cremonese sono state un crescendo di qualità, pulizia di gioco ed efficacia. Fagioli detta i tempi con nonchalance, riducendo al minimo gli errori e, soprattutto, prendendosi quelle responsabilità che prima sembrava sfuggire. I suoi lanci illuminanti e la sua gestione del pallone sono diventati il faro della manovra viola. Manca solo qualche assist per completare la metamorfosi definitiva in “Fagiolic”, l’eroe che Vanoli e tutta Firenze aspettavano per uscire dalle secche della bassa classifica. E chissà che anche Rino Gattuso, futuro allenatore, non stia già prendendo appunti.

