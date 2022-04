Fallimento Mondiale, Casini: «Il rischio è la perdita di una generazione di tifosi»

Il presidente della Lega Serie a Casini ha parlato della mancata qualificazione al Mondiale da parte dell’Italia per la seconda volta consecutiva

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato anche della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale per la seconda volta consecutiva.

FALLIMENTO MONDIALE – «Mi spiace perché ci sono bambini, come i miei figli, che per due edizioni consecutive non vedranno gli azzurri nella manifestazione più seguita. Il rischio è che si perdano generazioni di tifosi. Il 1982 fu straordinario: chi a scuola non ha provato a imitare la corsa e l’urlo di Tardelli?».

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE