Faraoni: «Siamo contenti, questa è la strada giusta» – VIDEO

(-Dal nostro inviato a Udine, Giuseppe D’Amato) Marco Davide Faraoni ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese alla Dacia Arena. Le sue parole.

«Un altro risultato utile? Oggi non era facile, l’Udinese era ben messa in campo e portare un punto a casa vuol dire tanto. Rimpianti? No, peso che sia un punto importante, l’importante è stare sempre sul pezzo. Anche oggi abbiamo dato tutto, abbiamo lasciato il sangue in campo e questo vuol dire essere squadra»