Favre: «La Germania più preparata contro il Coronavirus» – VIDEO

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato della ripresa della Bundesliga e dell’emergenza Coronavirus

La Bundesliga tornerà a giocare questo weekend e tutti gli allenatori stanno preparando le rispettive squadre per il ritorno in campo. Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato così della ripresa del campionato.

«La Germania ha gestito la crisi molto bene. È stata la più preparata in Europa. So che in Francia è andata in modo diverso, la situazione è stata peggiore, la Germania si è preparata in anticipo e ha fatto bene. Tutto questo è stato cruciale per noi».