Favre sicuro: «Boateng, era rigore…» – VIDEO

Lucien Favre ha qualcosa da recriminare al termine della sconfitta contro il Bayern in campionato

In conferenza stampa Lucien Favre ha recriminato per il rigore non punito per un fallo di mano di Boateng sul tiro di Haaland. Le parole dell’allenatore del Borussia Dortmund.

«A fine gara ho rivisto l’azione, quello poteva essere rigore. Ha chiaramente deviato il tiro con il gomito e senza quel tocco la palla sarebbe entrata. Era una decisione difficile da prendere ma bisognava andare a verificare, il tiro era stato nettamente deviato con il braccio».