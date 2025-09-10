Fazzini: «Fiorentina? Da gennaio pensavo al salto. Ho preso la 22, come Kakà. Mia sorella ha una malattia rara». Il trequartista viola si racconta

Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo classe 2003 arrivato in estate alla Fiorentina dall’Empoli, si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

ALLA FIORENTINA – «Finito il campionato, ero con l’Under 21. Quando il mio procuratore, Luca Puccinelli, mi ha accennato gli ho detto “andiamo subito”. Avevo a Empoli un contratto fino al 2027, ma già da gennaio pensavo a fare un salto in alto. Ora sono qui, felice, in questo centro splendido dove ho trovato una grande accoglienza».

PIOLI – «Ci aiuta, ci dà consigli, ti fa rivedere l’errore. Ha le idee chiare. Mi fa fare il trequarti e mi chiede di cucire il gioco e di attaccare la profondità».

DALLA 10 ALLA 22 – «Qui era di Gudmundsson. Il 22 lo portava Kakà, uno che mi è sempre piaciuto».

RETROCESSIONE A EMPOLI – «Ho avuto un infortunio muscolare alla coscia, fastidioso. E quando sono rientrato avevo voglia, mi sentivo bene, ho trovato continuità. Quella che ci è mancata da dicembre ad aprile, oltre ai troppi infortuni».

OBIETTIVI CON LA VIOLA – «In spogliatoio ci siamo dati degli obiettivi. Che sono quelli di arrivare più in alto possibile. Siamo forti. Ma il calcio è cambiato davvero. Nessuno è così più forte, tutte le squadre sono preparate. Però sono fiducioso. A Cagliari si è fatto un buon secondo tempo, col Torino siamo stati lenti ed è mancata l’intensità, ora il Napoli».

LA SORELLA MALATA – «Soffre da piccola di una malattia rara: la sindrome di Rett. Colpisce solo le donne. Rimani bambino. Io e Tommaso, per quel che possiamo, diamo una mano e ci siamo abituati a conviverci. Abbiamo pure creato una fondazione, “Ti amo”, e a Viareggio c’è un medico esperto di questa malattia. Si lavora a una sperimentazione per la cura, ma è lunga. Di sicuro capisci che le cose importanti della vita sono altre».