Fenerbahce, primo incontro per Bonucci con la squadra: c’è Dzeko

Il primo incontro di Leonardo Bonucci con i suoi nuovi compagni del Fenerbahce dopo il trasferimento dall’Union Berlino

Il Fenerbahce, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso le prime immagini di Leonardo Bonucci con i suoi nuovi compagni. L’ex difensore della Juventus ha infatti lasciato l’Union Berlino dopo appena 6 mesi in Bundesliga.

Yeni transferimiz Leonardo Bonucci, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve takımımızla bir araya geldi. 💛💙 pic.twitter.com/FihWAHiDgk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

Ad accogliere Bonucci c’è stato soprattutto Edin Dzeko, ex attaccante di Roma ed Inter che ha affrontato più volte il difensore in Serie A. Tutto pronto dunque per la nuova avventura.