La Juve ha una rivale in più nella corsa a Ferran Torres: il Real Madrid è piombato sul talentuoso giocatore classe 2000

Come se non bastasse la concorrenza del Borussia Dortmund, la Juve dovrà guardarsi anche dal Real Madrid nella corsa per Ferran Torres. Come riporta Tuttosport le merengues vogliono l’ala del Valencia.

Nei piani dei blancos ci sarebbe infatti la cessione di Gareth Bale per creare spazio per Ferran. Juve e Dortmund, per il momento, sono comunque davanti.