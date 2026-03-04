Ferrara non ha dubbi: «Champions? Il Napoli per me si qualificherà, Roma e Juve sono hanno più possibilità. Sul rinnovo di Spalletti…»

Ferrara si è soffermato sulla corsa alla qualificazione alla Champions e sul futuro di Spalletti. I punti principali delle sue considerazioni

Ciro Ferrara ha concesso un’intervista a Tuttosport: queste le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus.

SU SPALLETTI – «Tra Juve e Spalletti non c’è bisogno che nessuno dei due faccia il passo di convincere l’altro, è la soluzione giusta per il prossimo anno»

CORSA CHAMPIONS – «Il Napoli per me si qualificherà, sta ritrovando dei giocatori importanti ed è l’unica, escluse Inter e Milan, che ha avuto un andamento più regolare nel corso del campionato. Roma e Juve sono quelle che hanno più possibilità, con i loro pregi e i loro difetti. Il Como sta facendo una grandissima stagione, tanto di cappello al lavoro di Fabregas, è un piacere guardarli giocare. L’Atalanta ha più terreno da recuperare, credo sia complicato».

SULLA JUVE – «Credo possa essere il momento giusto per accelerare, è necessario perché la Roma si è dimostrata squadra solida»

SUI GIOVANI ITALIANI – «Sto notando un’inversione di tendenza con i vari Vergara, Esposito, Pisilli, Bernasconi, Palestra. La domanda è se Vergara e Pisilli l’anno prossimo saranno titolari di Napoli e Roma: non lo so, ma sarebbe importante dare fiducia a questi ragazzi».