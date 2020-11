Ferrero: «A gennaio parleremo dei rinnovi di contratto, ora ripartiamo bene in campionato»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fissa il programma per discutere dei rinnovi di Ranieri dei giocatori in scadenza

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fa il punto sui rinnovi a partire da quello del tecnico Claudio Ranieri. Le sue parole a il Secolo XIX.

SAMPDORIA – «Siamo sulla buona strada per quanto riguarda la squadra e il campionato, per i rinnovi dei contratti ne parliamo a gennaio»

RINNOVO RANIERI – «Con Ranieri, che tra l’altro è nato nel mio quartiere e quindi ci intendiamo alla perfezione, ci metteremo a tavolino e ne parleremo del suo futuro, senza alcun problema. Direi da gennaio, quando speriamo sarà tutto un po’ più chiaro quello che sta accadendo al mondo e al calcio per questo maledetto virus. Idem per gli altri discorsi aperti con i giocatori che devono a loro volta decidere il loro futuro: ormai mi conoscono e sanno che mi troveranno quando sarà il momento. Cerchiamo ora di ripartire bene in campionato»