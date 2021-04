Ferrero punta il Palermo: la strategia del presidente della Sampdoria

Massimo Ferrero continua a sognare l’acquisizione del Palermo: l’idea del presidente della Sampdoria per l’estate. Le ultime

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, non ha mai nascosto l’interesse per il Palermo. Dopo la partecipazione al bando per l’acquisizione della società rosanero nel 2019, il patron blucerchiato sembra abbia le idee chiare in vista del futuro. Secondo tuttomercatoweb.com il numero uno del club genovese avrebbe già in testa i prossimi passi da compiere.

Ferrero sarebbe in pressing sull’attuale proprietà, che è, da tempo, in cerca di investitori, e a giugno dovrebbe volare in Sicilia per provare ad accelerare la situazione. Il presidente della Samp vorrebbe rilevare le quote di maggioranza del Palermo e lasciare a Tony Di Piazza quelle di minoranza. Contestualmente potrebbe proporre a Dario Mirri di rimanere come presidente onorario.