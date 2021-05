Festa abusiva per il compleanno di Lukaku: multati 4 nerazzurri

Piccola nota stonata nella serata dell’Inter dopo la vittoria contro la Roma: Lukaku, Perisic, Young ed Hakimi sono stati multati per una festa abusiva

Nota stonata nella serata dell’Inter dopo la vittoria contro la Roma. Come riporta Il Corriere della Sera, Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young si sono ritrovati ieri notte al “the Square Milano Duomo” per festeggiare il compleanno dell’attaccante belga. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid – 19.

I quattro nerazzurri hanno violato le norme sul coprifuoco e infatti sono stati sanzionati dai carabinieri, intervenuti a seguito di una telefonata (fatta da parte di un influencer e noto personaggio televisivo). Inoltre è difficile che la società fosse a conoscenza dell’iniziativa e abbia avallato quella che rimane una festa abusiva, a tre giorni da una partita importante come quella di Torino contro la Juventus.