Feyenoord Almere City 2-1: l’avversaria dell’Inter vince solo nel finale grazie a un obiettivo di mercato della Juve

Quanto pesa giocare un playoff di Champions League e pensare già al prossimo? La domanda è lecita per tutte le 16 squadre scese in campo tra martedì e mercoledì, o almeno per buona parte di esse, escludendo quelle che avevano già risolto la pratica all’andata. E quanto conta pensare già al prossimo turno? In questo caso c’è una squadra che valeva la pena osservare stasera ed è il Feyenoord. Dopo avere eliminato il Milan e in attesa di incontrare i cugini dell’Inter, la formazione di Rotterdam stasera ha ospitato l’Almere City per il recupero della ventesima giornata di Eredivisie. Obbligatorio vincere contro l’ultima in classifica, se si vuole agganciare il terzo posto e aprire prospettive di partecipazione alla prossima edizione della Champion League, Ebbene, i primi 20 minuti sono stati un incubo per i biancorossi, colpiti dalla rete di Brym su dormita della difesa e salvata da ben due legni centrati da Akoujobi e Hansen a Wellenreuther battuto. Poi, lentamente, la formazione di casa si è ripresa, ha iniziato a macinare occasioni e ha messo in condizione Carranza (l’eroe di San Siro) di firmare l’1-1 su assist di Read al minuto 33.

Dopo l’intervallo il Feyenoord non ha più rischiato nulla, ha abitato stabilmente la metà campo avversaria, ma i pericoli sono stati pochi. Gli episodi più importanti sono stati tutti nei minuti conclusivi. Prima Paixao, a 60 secondi dal novantesimo, ha centrato il palo con un calcio di punizione sul palo del portiere, un destro forte rasoterra. Poi, al 91′, è arrivata la rete della vittoria ad opera di Hancko, bravissimo a coordinarsi con un sinistro al volo che ha superato Bakker. Il capitano – obiettivo di mercato della Juventus – ha permesso così l’acquisizione di 3 punti e la chiusura di una settimana decisamente positiva per la squadra che attende la nomina di Robin Van Persie come nuovo allenatore.