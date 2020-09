Fienga: «Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato del futuro di Edin Dzeko: queste le parole del dirigente giallorosso

A margine della premiazione “Premio Calabrese” andata in scena a Soriano del Cimino, Guido Fienga ha rilasciato una battuta relativa al futuro di Edin Dzeko. Queste le sue parole del dirigente giallorosso.

DZEKO – «Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà».

MERCATO – «Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio. Io aiuto la società nelle trattative e a far quadrare i conti. Ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, dobbiamo sistemare alcune aree in cui siamo più scoperti. Stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, nel mantenere i giocatori che si sono distinti come i più bravi della stagione e non dar via esattamente quelli. Colpi? Noi già li abbiamo nella nostra squadra quelli forti, e se dovesse arrivare qualcuno è per migliorarci».