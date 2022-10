FIFA: «Solo 3 morti nella costruzione degli stadi in Qatar»

Non si placa la polemica sull’assegnazione dei mondiali in Qatar dopo che la FIFA ha detto che solo 3 persone sono morte nella costruzione degli stadi

Nonostante un lungo report del Guardian sulle numerose morti dei lavoratori immigrati durante la costruzione degli stadi per il mondiale in Qatar, la FIFA mantiene la sua posizione e, come riportato all’agenzia tedesca Dpa, ha detto che questi morti sono soltanto tre.

Una presa di posizione molto strana, che va in netta contraddizione di quanto riconosciuto da importanti enti quali Amnesty International o Business & Human Rights Resource Center, in linea con i numeri riportati dal quotidiano inglese. Quando intervistati dai giornalisti del Guardian, i dirigenti della FIFA avevano mantenuto questa posizione, senza fornire però nessuna prova.