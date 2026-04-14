FIGC, Malagò punta su Maldini: ecco il ruolo che potrebbe affidargli in Federazione. La missione per l’ex dirigente del Milan

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, dopo l’assemblea di Lega Serie A, il nome più forte resta quello di Giovanni Malagò. Il sostegno dei club di massima serie è stato molto ampio: 18 società hanno sottoscritto la candidatura dell’ex presidente del CONI, mentre Lazio e Hellas Verona non hanno firmato il documento iniziale. Si tratta comunque di un segnale politico molto forte, che consegna a Malagò una posizione di vantaggio nella corsa verso il voto del prossimo 22 giugno.

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FIGC, il duello con Abete si allarga alle altre componenti

A sfidare Malagò, con ogni probabilità, sarà Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che ha già annunciato l’intenzione di chiedere il mandato per candidarsi. Secondo il Corriere della Sera, la partita è appena cominciata e l’ex numero uno del CONI punta ora ad allargare il consenso anche oltre la Serie A, cercando appoggi trasversali nelle altre componenti federali. In questo quadro, il nome di Paolo Maldini viene indicato dal quotidiano come una possibile figura da coinvolgere nella squadra di Malagò, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con l’area tecnica e con il mondo dei calciatori e degli allenatori.

FIGC, restano da chiarire equilibri e alleanze verso il voto del 22 giugno

Il quadro, quindi, è ancora in piena evoluzione. La Serie A ha scelto con decisione, ma il peso delle altre componenti federali sarà determinante per l’esito finale. Per questo motivo il sostegno ricevuto da Malagò rappresenta un primo passo molto importante, ma non ancora decisivo. La partita per la successione di Gravina si giocherà infatti soprattutto sulla capacità di costruire alleanze, presentare un progetto credibile e raccogliere consensi ben oltre il blocco dei club di vertice.