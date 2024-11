Filippo Bisciglia Lazio: «Baroni sta facendo un ottimo lavoro; Roma? Nessuna paura»

Le parole di Filippo Bisciglia, conduttore di Tempation Island e grande tifoso della Lazio, sulla squadra di Marco Baroni

Filippo Bisciglia, conduttore di Tempation Island e grande tifoso della Lazio, ha parlato in occasione di un evento di in un centro commerciale a Rimini: di seguito le sue parole sui biancocelesti.

PAROLE – «Baroni sta facendo davvero un bel lavoro, è un bravissimo allenatore. Tavares è il numero uno? Sì, basta che non faccia registrare troppi infortuni. Paura della Roma? Ma quale paura. Non mi spaventano i giallorossi. Sempre forza Lazio. Scudetto? No, no, no. A oggi direi però che parlare di Champions League è riduttivo. Parlerei quindi di una Lazio da World Cup (ride, ndr)»