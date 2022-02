Finale Champions a Parigi, Koloskov: «Non abbiamo violato nessuna regola»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vyacheslav Koloskov, presidente onorario della Federcalcio russa, ha commentato la decisione di spostare la sede della finale di Champions

LE PAROLE – «Mi aspettavo qualcosa del genere, anche se non ci sono ragioni legali. Non abbiamo violato nessuna regola ma c’è pressione sulla UEFA: alcuni club inglesi hanno detto che non sarebbero venuti in Russia, quindi si è dovuto scegliere questa soluzione. In generale, penso che sia corretto».