Convocati Real Madrid-Liverpool, gruppo al completo per Zidane

Convocati Real Madrid-Liverpool, l’elenco dei calciatori selezionati da Zinedine Zidane per la finale di Champions League 2018: gruppo al completo per il tecnico blanco

Convocati Real Madrid-Liverpool, tutto pronto per la finale di Champions League 2018. Buone notizie per Zinedine Zidane: gruppo al completo per il tecnico della formazione madrilena, a caccia della terza coppa dalle grandi orecchie consecutiva, la tredicesima della storia merengue.

Ecco l’elenco completo dei 25 calciatori convocati da Zinedine Zidane: Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca Zidane, Dani Carvajal, Jesus Vallejo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez, Achraf, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Diego Llorente, Marco Asensio, Isco, Mateo Kovacic, Dani Ceballos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral.

LEGGI ANCHE: Real Madrid-Liverpool in streaming live: come vedere la finale di Champions League