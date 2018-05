Real Madrid-Liverpool, finale di Champions League 2017/2018: ecco dove vedere in streaming e in diretta tv la partita di Kiev

Real Madrid-Liverpool è la finale di Champions League 2018. La partita è in programma sabato 26 maggio alle ore 20,45 all”Olimpiyskiy Stadium‘ di Kiev. Gli spagnoli arrivano in finale di Champions per il terzo anno consecutivo dopo aver eliminato in semifinale il Bayern Monaco di Heynckes. Il Liverpool ritorna a giocare una finale della massima competizione europea dopo aver eliminato la Roma (l’ultima fu nel 1985 contro la Juventus, nella tragica serata dell”Heysel’). La vincente della sfida di Kiev in agosto affronterà l’Atletico Madrid, fresco vincitore dell’Europa League, nella gara di Supercoppa Europea. ‘Blancos’ e ‘Reds’ tornano a sfidarsi in finale dopo 37 anni: nel 1981, vittoria inglese della Coppa dei Campioni col risultato di 1-0. Intanto, ecco le indicazioni per poter vedere la partita sia in streaming che in diretta tv;

Real Madrid-Liverpool sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD; sarà poi possibile seguire la gara in streaming attraverso la piattaforma Premium Play, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Real-Liverpool potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Real Madrid-Liverpool, probabili formazioni

QUI REAL – Zidane verso il miglior schieramento possibile: 4-3-1-2 con Navas in porta, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo in linea di difesa; a centrocampo Modric, Casemiro e Toni Kroos. In attacco, Isco dovrebbe agire alle spalle di Cristiano Ronaldo e Benzema.

QUI LIVERPOOL – Klopp non è intenzionato a cambiare la formazione tipo e, salvo sorprese, schiererà il classico 4-3-3 con Karius in porta, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk e Robertson in difesa; a centrocampo il terzetto con Wijnaldum, Henderson e Milner, in avanti il rodato tridente formato da Salah, Firmino e Mané.

REAL MADRID (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Real Madrid-Liverpool, curiosità e statistiche

Sono 5 i precedenti ufficiali tra Real e Liverpool: tutti in Champions League/Coppa dei Campioni con 3 vittorie inglesi e due spagnole.

L’ultima sfida tra le due squadre è datata 4 novembre 2014: nella fase a gironi di Champions, vittoria madridista per 1-0 (rete di Benzema).

Il Liverpool non batte il Real Madrid dal 10 marzo 2009: ad Anfield, vittoria inglese per 4-0 agli ottavi di Champions e conseguente passaggio del turno.

Nell’attuale edizione di Champions, il Real ha vinto otto partite, pareggiandone 2 e subendo 2 sconfitte; i ‘Reds’ ne hanno vinte 7, pareggiate 4 e persa 1.

A Kiev si sfidano due delle squadre più titolate d’Europa: il Real è il primo in assoluto a livello di vittorie in Champions (12), il Liverpool vanta invece 5 massimi trofei continentali.

Real Madrid-Liverpool, l’arbitro della finale

Real-Madrid-Liverpool sarà diretta dall’arbitro serbo Milorad Mažić. Assistenti: Milovan Ristić, Dalibor Djurdjević (SRB). Quarto uomo: Clement Turpin (FRA). Assistenti addizionali arbitrali: Nenad Djokić, Danilo Grujić (SRB). Assistente arbitrale di riserva: Nemanja Petrović (SRB).