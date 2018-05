Finale di Coppa Italia 2018, questa sera alle 21 Juventus-Milan: i due club si divideranno 10 milioni di euro, ecco la cifra che incasserà la squadra vincitrice

E’ tutto pronto per la finale di Coppa Italia 2018: questa sera, alle ore 21.00, in programma Juventus-Milan allo stadio Olimpico di Roma. Mancano poche ore al confronto tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Gennaro Gattuso, pronte a dare battaglia per assicurarsi l’ambito trofeo. Una competizione prestigiosa che mette inoltre in palio una ricca cifra: in totale, sono 10 i milioni di euro che Juve e Milan si divideranno.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, questa sera allo stadio Olimpico di Roma ci sarà il tutto esaurito: 4 milioni di euro di incasso che le due squadre si divideranno equamente per il 90 per cento, circa 1,8 milioni di euro a testa. Il restante 10 per cento, 400 mila euro, spetteranno alla Lega che ha organizzato l’evento. Ma non solo: chi vincerà la Coppa Italia avrà un premio in denaro di 3,9 milioni di euro, mentre la perdente si dovrà accontentare di 2,5 milioni di euro. Il movimento del calcio italiano sta riacquistando prestigio, anche a livello economico…

