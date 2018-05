Da Salvini a Bobo Vieri: i vip presenti all’Olimpico per Juventus-Milan

E’ tutto pronto per Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2018, e lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito: presenti sugli spalti numerosi politici e vip, da Matteo Salvini a Bobo Vieri

Mancano quasi due ore al fischio di inizio di Juventus-Milan, gara valida per la finale di Coppa Italia 2018. Lo stadio Olimpico di Roma sarà tutto esaurito e sugli spalti non mancheranno vip e volti noti della politica tifosi di una delle due squadre, anche se non mancano presenze istituzionali per il grande avvenimento calcistico in sé. A partire da Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, accompagnata dai corazzieri del Quirinale. Folta la rappresentanza politica: da Matteo Salvini a Pierferdinando Casini, passando per l’ex ad rossonero Adriano Galliani e il sindaco di Torino Chiara Appendino, nota tifosa bianconera. Presenti in tribuna anche il capo della Polizia Franco Gabrielli e il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

Non possono ovviamente mancare i rappresentanti delle istituzioni calcistiche: dal commissario della Figc Roberto Fabbricini al direttore generale Michele Uva, passando per il numero uno del Coni Giovanni Malagò e l’ex presidente della Federazione Carlo Tavecchio. Attesi allo stadio Olimpico anche il presidente della Serie A Gaetano Miccichè e quello della Serie B Mauro Balata. E ancora: il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli e i presidenti di Serie C e D Gabriele Gravina e Antonio Sibilia. L’elenco di vip sarà arricchito da volti noti del calcio e dello sport: oltre alla tennista Roberta Vinci, ci saranno presidenti e dirigenti dei club di Serie A come Massimo Ferrero, Umberto Gandini, Igli Tare, Giovanni Gardini e Giovanni Carnevali. Infine, due grandissimi ex della partita: Andrea Pirlo e Bobo Vieri. Uno stadio Olimpico a cinque stelle per Juventus-Milan: che lo spettacolo abbia inizio.

LEGGI ANCHE: Finale Coppa Italia, come vedere Juve-Milan in streaming