Stadio Olimpico tutto esaurito per Juventus-Milan, finale di Coppa Italia: assente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà Maria Elisabetta Alberti Casellati a premiare la vincitrice

Dopo aver ricevuto le due squadre al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente questa sera allo stadio Olimpico per assistere a Juventus-Milan. Il capo dello Stato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non parteciperà alla premiazione della squadra vincitrice della Coppa nazionale e sarà sostituito dalla terza carica, ovvero Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La presidente del Senato consegnerà il trofeo alla squadra che si assicurerà la vittoria della Coppa Italia. Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai fatto outing sulla sua fede calcistica, ma non è da escludere che tifi per il Diavolo, vista la vicinanza all’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Sicuramente in Parlamento e all’interno dei partiti politici ci sarà un vero e proprio derby: dai milanisti Matteo Salvini e Adriano Galliani agli juventini Antonio Tajani e Walter Veltroni. Resta solo da scoprire chi riceverà l’ambito trofeo…

