Finale Europei Under 21, Spagna-Germania: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Primo tempo che si chiude con la Spagna in vantaggio per 1-0 sulla Germania. A sbloccare la partita Fabian Ruiz, con un sinistro a giro dal limite dell’area semplicemente perfetto. Germania in difficoltà per larghi tratti della gara. Solo nel quarto d’ora finale i tedeschi creano qualche grattacapo alla retroguardia spagnola.

Spagna-Germania 0-0: tabellino

MARCATORI: 8′ Fabian Ruiz

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Unai Nunez, Vallejo, Junior Firpo; Roca, Fabian Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Serdar, Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschimdt, Amiri

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Ammoniti: Vallejo (S)

Spagna-Germania: diretta live

Due minuti di recupero

34′: ammonito Vallejo

8′: VANTAGGIO SPAGNA. Gran gol di Fabian Ruiz: sinistro a giro che non lascia scampo

SI PARTE: INIZIATA LA FINALE ALLA DACIA ARENA