Finalissima Spagna Argentina, adesso è deciso: ufficiali data e sede del match che ospiterà la prima storica sfida tra Messi e Yamal!

Finalissima Spagna Argentina: UEFA e CONMEBOL hanno annunciato data e luogo del super match tra campioni d’Europa e del Sudamerica

È ufficiale: Spagna e Argentina si affronteranno nella prossima Finalissima CONMEBOL-UEFA, il trofeo che mette di fronte i campioni in carica di Europei e Copa America. La sfida si disputerà il 27 marzo 2026 e avrà come teatro lo stadio Lusail di Doha, in Qatar, una scelta che colloca l’evento lontano sia dall’Europa sia dal Sudamerica.

L’annuncio è arrivato congiuntamente da UEFA e CONMEBOL, che hanno definito così un appuntamento di altissimo profilo in avvicinamento ai Mondiali 2026.

Si tratterà di una prima volta assoluta per la Nazionale spagnola, che non ha mai partecipato alla Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. La competizione ha avuto finora tre edizioni complessive: le prime due, nel 1985 e nel 1993, quando era conosciuta come Coppa Artemio Franchi, vinte rispettivamente da Francia e Argentina. L’ultima edizione si è giocata nel 2022, con l’Italia sconfitta 3-0 dall’Argentina a Londra. Proprio l’Albiceleste detiene due dei tre titoli complessivi.

La Spagna, guidata dal talento di Lamine Yamal, arriverà all’appuntamento da campionessa d’Europa in carica e da prima nel ranking FIFA, posizione occupata proprio davanti all’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni, campione del mondo e vincitore della Copa America.

L’ultimo precedente tra le due Nazionali risale al marzo 2018, quando si affrontarono in amichevole a Madrid: in quell’occasione fu la Spagna a imporsi con un netto 6-1. Stavolta, però, il contesto e il peso della posta in palio rendono la Finalissima un confronto completamente diverso, destinato ad attirare l’attenzione del calcio mondiale.

