Fiorentina, Antognoni: «Mi rivedo in Colpani, ma i 10 sono pochi»

Giancarlo Antognoni ha parlato di alcuni argomenti tra cui quello dei numeri dieci, trovando un suo possibile erede

Giancarlo Antognoni festeggia i 70 anni e lo fa con un’intervista a Sportmediaset dove parla del suo futuro.

COLPANI – «Non mi sembra di dimostrare la mia età, ho lo spirito e la voglia di poter tornare a lavorare nel calcio, magari come una sorta di figura jolly che consigli i giovani su come comportarsi e fargli capire che per arrivare in alto serve fare sacrifici. Un giocatore in cui mi rivedo? Ormai i numeri 10 sono in estinzione… Colpani mi ha colpito, come caratteristiche siamo vicini anche se lui è mancino e io usavo il piede destro»

RICORDI – «Tra le emozioni più belle sicuramente il Mondiale vinto nel 1982 e l’esodio in Serie A a 18 anni con la maglia della Fiorentina; dall’altra parte è stato un peccato non aver disputato la finale Mondiali 1982 per l’infortunio rimediato in semifinale e poi, quello stesso anno, non aver vinto lo scudetto con la Fiorentina, che forse meritavamo»

L’amore per Firenze. “I tifosi mi vogliono bene come se giocassi ancora! L’affetto dei fiorentini arriva perché gli ho dato qualcosa di concreto e non ho mai tradito la malgia viola”.