Fiorentina, caccia al bomber: via Beltran, l’idea è Ioannidis

Fiorentina, caccia al bomber in attacco e i movimento di mercato dei violi: Beltran verso l’uscita, piace Ioannidis

La Fiorentina è al lavoro per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo aver aggiunto qualità e alternative con Kean, Dzeko e Gudmundsson, il club viola vuole inserire anche un’altra prima punta per garantire profondità e varietà al gioco offensivo. Ma prima serve un’uscita. E il nome più caldo in uscita è quello di Lucas Beltran.

L’argentino, arrivato a Firenze con molte aspettative, non ha convinto del tutto e con l’arrivo di Pioli sembra destinato a trovare sempre meno spazio. Per questo la società è pronta a cederlo: il Flamengo si è fatto avanti con decisione e ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro (12 più 3 di bonus), già accettata dalla dirigenza viola. Resta da convincere il giocatore, che finora ha preso tempo.

Una volta chiusa questa cessione, la Fiorentina potrà affondare il colpo per il suo nuovo attaccante. Il primo nome sulla lista è quello di Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos e della Nazionale greca, già sondato nei mesi scorsi. Classe 2000, fisico solido e buon senso del gol, rappresenta un profilo in linea con le caratteristiche cercate da Pioli: giovane ma con già una discreta esperienza internazionale, e un costo abbordabile — si parla di circa 15 milioni di euro.

In alternativa, restano aperte le piste a parametro zero. Due i nomi valutati con attenzione: Luuk De Jong, reduce da ottime stagioni con il PSV, e Dominic Calvert-Lewin, ex Everton, spesso frenato dagli infortuni ma con grande potenziale. Infine, c’è una pista giovane e italiana: Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena, già seguito con interesse nel mercato di gennaio.

Il piano è chiaro: liberare uno slot con la cessione di Beltran per poi inserire un nuovo terminale offensivo. L’identikit ideale? Giovane, fisico, abituato al gol. E il nome di Ioannidis, oggi più che mai, è tornato in cima alla lista.