Fiorentina, Barone esulta: «Ho chiamato subito Commisso»

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, commenta la vittoria della Fiorentina sulla Juventus. Le sue parole

Joe Barone parla ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria sulla Juventus.

«Sentito Commisso? Immediatamente dopo il fischio finale, l’ho chiamato e gli ho fatto gli auguri. E’ una vittoria di gruppo molto importante per il nostro cammino. La dedico a tutto il popolo viola, ci hanno sempre sostenuto soprattutto sui social ma anche a Prandelli. Svolta? Stiamo lavorando abbastanza bene, abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. E’ un risultato importante per il cammino della Fiorentina».