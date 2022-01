Fiorentina, Barone: «Se Vlahovic vuole andare via lo dica pubblicamente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli

Joe Barone, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di Napoli-Fiorentina.

VLAHOVIC – «Ormai ogni giorno si parla di lui, noi vogliamo parlare del gruppo. E’ stato detto tanto, ci aspettiamo risposte da subito su qual è il futuro. Noi abbiamo i nostri piani».

CIFRE ASTRONOMICHE – «Io parlo solo di quello di cui abbiamo discusso. Quando ci siamo visti l’ultima volta le cifre erano quasi il doppio ma non c’è stata apertura. Ho parlato con Dusan stesso e gli ho chiesto di capire cosa vuole fare. Se vuole andarsene lo dica, una città non può aspettare cosa vuole fare. Di quello che ho sentito mi sembra non sia disposto a parlare e noi prendiamo le decisioni per il bene della società».

PARTITA – «Ci teniamo tanto perchè c’è un trofeo in palio e la possibilità di arrivare in Europa vincendo la Coppa Italia. Non parliamo solo di Vlahovic per rispetto anche al resto del gruppo».

VLAHOVIC VIA A GENNAIO – «Valutiamo tutte le offerte se arrivano. Al momento non c’è però nulla».

MAGGIOR SORPRESA – «Direi tutto il gruppo, non vado sui singoli. Tutti stanno facendo un ottimo lavoro. Nell’ultima partita c’è stato un incidente ma andiamo avanti».