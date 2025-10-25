Fiorentina Bologna, i rossoblu devono far attenzione a quel precedente - Calcio News 24

Fiorentina Bologna e un precedente da non sottovalutare per la squadra rossoblu

La sfida Fiorentina Bologna si presenta come uno degli incroci più interessanti del campionato, non solo per il valore delle due squadre, ma anche per la storia che accompagna questo confronto. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, c’è un precedente che riporta la mente al lontano 1977, quando la Fiorentina visse un avvio di stagione molto simile all’attuale: sette giornate senza vittorie e una crisi di risultati che trovò sollievo proprio nella gara contro il Bologna. All’epoca, i viola riuscirono a imporsi per 1-0 grazie a un gol di Orlandini, rompendo un digiuno che rischiava di diventare pesante.

Oggi, quasi cinquant’anni dopo, la storia sembra voler ripetersi. Anche in questa stagione la Fiorentina fatica a trovare il successo, e l’incontro con il Bologna rappresenta una possibile svolta. Il clima a Firenze è teso: la squadra di Italiano (o del suo eventuale successore) non riesce a concretizzare il proprio gioco, e il “Franchi” attende una reazione decisa.

Dall’altra parte, il Bologna arriva alla sfida con rinnovato entusiasmo. I rossoblù hanno mostrato solidità e carattere, confermando quanto di buono fatto nella scorsa stagione. La squadra emiliana è una delle più organizzate del campionato, con un reparto offensivo in crescita e un centrocampo capace di dominare il ritmo della partita. Nonostante la tradizione sfavorevole al “Franchi” – dove la Fiorentina ha vinto la maggior parte dei confronti – il Bologna sa che il momento è propizio per invertire la tendenza.

Il bilancio dei confronti Fiorentina Bologna parla chiaro: oltre settanta incontri in Serie A, con i viola avanti nel numero di vittorie. Tuttavia, negli ultimi anni la distanza si è accorciata, grazie a una serie di partite equilibrate, spesso decise da episodi. Anche in questa occasione, l’aspetto psicologico potrebbe fare la differenza: la Fiorentina ha perso diversi punti nei finali di gara, mentre il Bologna è una delle squadre più efficaci nei minuti che precedono l’intervallo, con quattro reti segnate in quel frangente di gioco.

In vista di questo nuovo capitolo del derby dell’Appennino, entrambe le squadre hanno molto da dimostrare. La Fiorentina cerca il riscatto per rilanciarsi in classifica, mentre il Bologna punta a confermare la propria crescita e a sfruttare le incertezze viola. Se la storia ha un senso, come suggerisce Il Resto del Carlino, la sfida Fiorentina Bologna promette di essere, ancora una volta, un crocevia di emozioni, rivalità e rinascita calcistica.