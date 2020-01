Fiorentina, Chiesa su Iachini: «Crede nel lavoro come me»

Fiorentina, Chiesa parla di Iachini: «Speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione. Crede nel lavoro duro come me»

All’interno della sua intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, Federico Chiesa ha parlato del neo tecnico viola Iachini. Ecco le sue dichiarazioni:

«Fin dai primi allenamenti il mister ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole, come vuole approcciare la partita e ci ha aumentato gli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro, come me. Speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione».