Fiorentina, Commisso: «Nuovo stadio nel settembre 2023»

Fiorentina, il presidente Commisso ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella per parlare del nuovo stadio

Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Palazzo Vecchio. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta.it:

«Si continua a lavorare, voglio che la Fiorentina giochi nel nuovo stadio nel settembre del 2023. Avevo detto che volevo lo stadio in 48 mesi, diciamo che ne ho ‘rubato’ uno e lo voglio in 47. Sono stato rassicurato sui miei tre punti: la velocità, il controllo e i giusti costi anche per il terreno».