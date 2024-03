Fiorentina, Commisso torna a Firenze, nuovi incarichi per Pradè

Fiorentina, la squadra ritorna in campo dopo il lutto di Joe Barone e Commisso rimane in città per riorganizzare la dirigenza

Dopo la commozione per la camera ardente di ieri, la Fiorentina è costretta a tornare al lavoro dopo tre lunghe giornate in seguito alla morte di Joe Barone. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra tornerà in campo questa mattina attorno alle 11, mentre Rocco Commisso, ieri particolarmente commosso nel dare l’addio al suo braccio destro, ha deciso di rimanere a Firenze per riorganizzare il gruppo in un momento così delicato.

Per colmare il vuoto lasciato da Barone bisognerà quindi si comincerà dall’allargare i compiti di volta in volta ai membri attuali dello staff: Pradé e Burdisso continueranno nel loro ruolo di riferimento per la squadra per le questioni di campo, di rinnovi e anche del settore giovanile, in cooperazione con il responsabile Valentino Angeloni. Se poi in un primo momento si pensava al possibile inserimento di Mark Stephan, uomo di fiducia di Commisso in Mediacom e già amministratore delegato viola in organigramma, per le vicende extra campo sembra più plausibile l’affiancamento di Alessandro Ferrari, responsabile della comunicazione e che era stato al fianco di Barone in tutte le riunioni di Lega, al fianco di Pradé. Intanto ieri alla camera ardente Commisso ha voluto così ricordare Barone.

PAROLE – «Barone ha lasciato tutto e la sua famiglia per venire qua, abbiamo fatto un grande centro sportivo, il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui. Joe lavorava tutto il giorno e ci sentivamo costantemente, almeno due volte al giorno. Io posso solo ringraziare la famiglia per questo. Senza di lui il Viola Park non sarebbe mai esistito. Ci sentivamo almeno due volte al giorno, anche nella giornata in cui si è sentito male. Ricordatevi sempre di lui, rimarrà sempre con voi parte della Fiorentina. Joe non morirà mai, vivrà per sempre dentro ai nostri cuori. Spero che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto. Stasera abbiamo preso una grande decisione. La villa che c’è qui sarà dedicata a Joe Barone. Quando possibile voglio fare un torneo e dedicarlo a Barone»