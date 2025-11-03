Fiorentina, in Conference League i viola dovranno fare a meno di Gudmundsson: il centrocampista islandese convocato per l’appello giudiziario

Fiorentina, contro il Mainz in Conference League assente Gudmundsson impegnato in Islanda per l’appello giudiziario per cattiva condotta sessuale

Si susseguono le brutte notizie per la Fiorentina, che dopo la sconfitta contro il Lecce che ha accentuato la crisi viola, dovrà rinunciare ad Albert Gudmundsson nella delicata sfida di Conference League contro il Mainz, in programma giovedì alle 18:45. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore islandese partirà nelle prossime ore per Reykjavik, dove dovrà prendere parte al processo d’appello legato ai fatti dell’estate 2023.

In primo grado, il giocatore era stato assolto dall’accusa di cattiva condotta sessuale, ma la sua presenza in tribunale resta obbligatoria per la nuova udienza. Un’assenza pesante per una squadra già in difficoltà e reduce dalla sconfitta casalinga con il Lecce, che ha aggravato la crisi in classifica.

Viola in emergenza e sguardo al campionato

La Viola, in uno dei momenti più complicati dal post-fallimento, dovrà affrontare due sfide cruciali in pochi giorni: prima il Mainz in Europa, poi il Genoa domenica al Ferraris, considerata la vera priorità del gruppo.

Chiunque sieda in panchina, servirà una reazione immediata e un cambio di mentalità per rialzare una stagione che rischia di deragliare già a novembre.