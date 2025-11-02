Ritiro Fiorentina, squadra in ritiro al Viola Park: questa sera summit decisivo tra dirigenza e allenatore per decidere il futuro di Pioli! Le ultime

Ritiro Fiorentina, crisi profonda in casa Viola dopo la sconfitta contro il Lecce. Pioli non si dimette e resta in attesa la decisione della dirigenza

La Fiorentina entra ufficialmente in ritiro al Viola Park dopo la pesante sconfitta casalinga con il Lecce. I giocatori stanno raggiungendo man mano il centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove resteranno fino a mercoledì, giorno della partenza per la trasferta di Conference League in Germania contro il Mainz.

Secondo FirenzeViola.it, la posizione di Stefano Pioli è fortemente in bilico, ma l’allenatore avrebbe rigettato l’ipotesi delle dimissioni, in attesa di un’eventuale decisione della società. Proprio in serata è previsto un summit tra il tecnico e la dirigenza, composta dal direttore tecnico Roberto Goretti e dal direttore generale Ferrari, per valutare se proseguire insieme o interrompere il rapporto.

Viola Park blindato dalle forze dell’ordine

Massima allerta anche sul fronte sicurezza: il Viola Park è stato presidiato dalle forze di polizia, presenti all’ingresso principale della struttura con diversi mezzi. La società viola teme nuove proteste dopo la contestazione esplosa ieri al Franchi, con la tifoseria ormai in aperta contestazione verso squadra e allenatore.