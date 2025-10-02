Fiorentina, esordio vincente in Conference League: battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour

Conference League, la Fiorentina torna a vincere: Piccoli e Ndour decisivi contro il Sigma Olomouc. Il racconto del match

La Fiorentina apre la sua avventura nella fase a gironi di Conference League con un successo importante: al “Franchi” i viola superano per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc, grazie alle reti di Roberto Piccoli e Cher Ndour. Una vittoria che rilancia la squadra di Pioli, tecnico noto per il suo calcio offensivo e dinamico, e che conferma le ambizioni europee del club gigliato.

Primo tempo: Piccoli sblocca il match

L’avvio è prudente, con la Fiorentina che fatica a trovare spazi. Dopo un paio di tentativi, al 27’ arriva il gol del vantaggio: Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo, sfrutta un perfetto assist di Cher Ndour, centrocampista italiano di origini senegalesi cresciuto nel vivaio del Benfica, e batte il portiere avversario Koutny con freddezza.

Il gol scuote i viola, che sfiorano il raddoppio con Edin Dzeko, esperto bomber bosniaco, e con il terzino brasiliano Dodô, sempre propositivo sulla fascia destra. Nonostante le occasioni, il primo tempo si chiude sull’1-0.

Secondo tempo: Ndour chiude i conti

Nella ripresa il Sigma Olomouc prova a reagire, ma trova sulla sua strada David De Gea, portiere spagnolo ex Manchester United, pronto a respingere le conclusioni di Kostadinov e Beran. La Fiorentina abbassa i ritmi, affidandosi alle accelerazioni di Fabiano Parisi, giovane terzino sinistro ex Empoli, e del centrocampista Tommaso Fazzini, classe 2003, che mette in mostra qualità e personalità.

Il raddoppio arriva in pieno recupero: Cher Ndour, già autore dell’assist del primo gol, si inventa una conclusione potente dal limite che non lascia scampo al portiere ceco. Una rete che suggella la sua prestazione e fa esplodere il pubblico del “Franchi”.

Analisi e prospettive

Con questo 2-0 la Fiorentina conquista tre punti fondamentali nella Conference League, dimostrando solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave. La crescita di giovani come Ndour e Fazzini, unita all’esperienza di campioni come Dzeko e De Gea, rappresenta un mix prezioso per affrontare al meglio la stagione europea.

La squadra di Pioli guarda ora con fiducia ai prossimi impegni, consapevole che la strada verso la fase a eliminazione diretta passa anche da prestazioni convincenti come quella contro il Sigma Olomouc.