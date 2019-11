Fiorentina, conferenza stampa Montella: «Cagliari rivelazione del campionato, sarà un bel test»

Montella, le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia del match contro il Cagliari in programma domani

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha presentato il lunch match di domani tra la viola e il Cagliari. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Il Cagliari è la rivelazione del campionato, complimenti a Maran per il grandissimo lavoro che sta facendo, per noi sarà un test importante per capire a che punto è la nostra crescita. Il campo è più stretto degli altri di Serie A, ci sarà tanta pressione. Sarà un bel test, vedremo a che punto siamo. Il Cagliari ha preso 3-4 giocatori di altissimo livello, hanno ambizioni, sono curioso e carico».

SIMEONE – «Sono molto curioso e carico aspettando questa partita che sarà bella da giocare. Ritroveremo Simeone che sta meritando quanto sta ottenendo adesso, è un ottimo giocatore e un bravo ragazzo, spero lo sia anche domani…».

NAINGGOLAN – «Lo inseguo fin dal mio primo anno a Firenze, in estate era fortemente tentato di venire in viola, poi ha scelto con il cuore».

CASTROVILLI – «Siamo contenti e orgogliosi, ci abbiamo creduto fin dall’inizio».