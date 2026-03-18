Fiorentina, i convocati per il Rakow: due rientri importanti per Vanoli! In tre out, la lista ufficiale per il match di Conference League

Fiorentina, i convocati per il Rakow: la lista ufficiale di Paolo Vanoli per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League

La Fiorentina si prepara ad affrontare una trasferta fondamentale per il proprio cammino continentale. Dopo il prezioso successo ottenuto lunedì sera in campionato contro la Cremonese — una vittoria vitale che ha permesso alla compagine toscana di respirare e portarsi a +4 sulla zona retrocessione — l’attenzione è ora totalmente rivolta all’Europa. Domani sera, i viola scenderanno in campo in Polonia per il match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow, forti del vantaggio per 2-1 conquistato nella gara d’andata allo Stadio Franchi.

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Le scelte di Vanoli: Gosens stringe i denti, assente Solomon

Attraverso i propri canali social ufficiali, la società ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione europea. La notizia più confortante per lo staff tecnico riguarda l’inclusione di Robin Gosens: l’esterno tedesco ha stretto i denti ed è stato inserito in lista nonostante la forte botta rimediata nell’ultimo turno di Serie A. Confermata anche la presenza di Moise Kean, pronto a guidare il reparto offensivo.

Sul fronte degli indisponibili, l’allenatore dovrà fare a meno di diverse pedine. Non sarà della partita Fortini, ancora alle prese con una fastidiosa lombalgia, così come Solomon, costretto ai box da un risentimento al retto femorale della coscia destra. Assente anche Brescianini, in quanto non inserito nella lista UEFA presentata dal club. Per fronteggiare queste assenze, Vanoli ha deciso di attingere a piene mani dal settore giovanile, aggregando alla prima squadra i talenti della Primavera Balbo, Bonanno, Braschi e Kospo.

L’elenco completo dei convocati viola

Di seguito, la lista ufficiale e completa dei calciatori a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida contro il Rakow:

Giocatori: Balbo, Bonanno, Braschi, Christensen, Comuzzo, De Gea, Dodô, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kean, Kospo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri.

I toscani sono chiamati a una prova di grande maturità e compattezza per blindare il passaggio del turno e continuare a sognare in campo internazionale.