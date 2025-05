Fiorentina, De Gea commenta il gol di Antony: «Ci siamo allenati insieme mille volte e mai...»

Fiorentina, David De Gea ha commentato il gol subito da Antony: i due si erano conosciuti a Manchester e diviso molti allenamenti

David De Gea ha commentato con ironia e stupore il gol subito da Antony durante la semifinale di Conference League tra Fiorentina e Betis. L’attaccante brasiliano, attualmente in prestito agli spagnoli dopo un’esperienza poco brillante al Manchester United, ha segnato un gran gol di destro, il piede “debole”, lasciando di stucco il portiere spagnolo.

⚽️ Beautiful goals from Madueke, Antony and Jackson 😍 Which strike was your favourite? 👀@FlixBus_DE | #UECL | #UECLGOTD — UEFA Conference League (@Conf_League) May 1, 2025

I due si erano conosciuti a Manchester nella stagione 2022-23, condividendo numerose sessioni di allenamento. Proprio in virtù di quella familiarità, De Gea ha scherzato dopo il gol subito ai microfoni di Movistar Plus: «Ho fatto 1000 allenamenti con Antony e non ha mai segnato con il destro». Un commento che rende bene l’eccezionalità della prodezza dell’ex United, autore già di sei gol con il Betis.