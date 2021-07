Fiorentina, Dragowski escluso dall’amichevole. Il motivo

Bartolomiej Dragowski non parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire

Bartolomiej Dragowski non parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire.

Il portiere della Fiorentina è reduce da un infortunio e lo staff sanitario ha preferito concedergli un turno di riposo in via precauzionale, scongiurando così eventuali ricadute per il troppo carico di lavoro.