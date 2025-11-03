Fiorentina News
Fiorentina, nome a sorpresa in pole per il ruolo di ds: il club valuta questa soluzione dopo la separazione da Pradè
Scossone dirigenziale in casa viola: Roberto Goretti pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
La Fiorentina è al lavoro per definire il nuovo assetto dirigenziale dopo la separazione da Daniele Pradè, ufficializzata il 1° novembre. Il club viola sta valutando le opzioni per il ruolo di direttore sportivo.
La scelta sembra orientarsi verso una soluzione interna: Roberto Goretti, attuale direttore tecnico, è il principale candidato per assumere l’incarico. La sua promozione rappresenterebbe un segnale di continuità e fiducia nelle risorse già presenti in società.
Anche Raffaele Rubino, attualmente osservatore della Fiorentina ed ex direttore sportivo di Juve Stabia e Livorno, potrebbe ricevere un nuovo incarico. Il suo futuro nel club potrebbe evolversi in una posizione differente all’interno dell’organigramma.
