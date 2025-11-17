Fiorentina, Gosens lavora per il recupero: potrebbe ritornare disponibile per quella grande partita! - Calcio News 24

Fiorentina: Gosens lavora per il recupero, obiettivo Juventus. La situazione attuale in casa Fiorentina sul tedesco

Robin Gosens, esterno tedesco della Fiorentina, sta intensificando il suo recupero dalla lesione al retto femorale della coscia sinistra, con l’obiettivo di tornare in campo nel match contro la Juventus, previsto per sabato prossimo al Franchi. Il calciatore, che ha accusato l’infortunio durante la partita contro l’Inter qualche settimana fa, è stato costretto a saltare le gare contro Lecce, Mainz e Genoa, ma ora il suo ritorno sembra essere sempre più vicino.

La Fiorentina ha bisogno di un Gosens al massimo della forma, dato che il giocatore tedesco è considerato una pedina fondamentale nel sistema di gioco di Marco Vanoli. L’ex calciatore di Inter e Atalanta è stato protagonista in passato con le sue caratteristiche tecniche perfettamente adatte al modulo 3-5-2 utilizzato dalla Fiorentina. Non solo le sue doti fisiche e tattiche sono preziose, ma la sua leadership dentro e fuori dal campo lo rende un elemento imprescindibile per il gruppo viola.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’arrivo di Vanoli sulla panchina della Fiorentina e l’aumento dei carichi di lavoro rispetto alla gestione precedente di Pioli potrebbero rivelarsi decisivi per il rendimento di Gosens. Il tedesco, che ha avuto un inizio di stagione sottotono, sembra avere una forte voglia di riscatto e di tornare a essere il giocatore decisivo che è stato in passato, sia in Serie A che a livello internazionale.

L’obiettivo di Gosens, quindi, è recuperare in tempo per essere disponibile per la partita contro la Juventus, una sfida di grande importanza per la Fiorentina, che spera di fare un buon risultato contro una delle big del campionato. Il rientro in gruppo del calciatore tedesco è atteso nei prossimi giorni, con la speranza di strappare almeno una convocazione per il match al Franchi.

La Fiorentina incrocia le dita, sperando che Gosens possa tornare a dare il suo contributo alla causa viola in un momento cruciale della stagione. Se il recupero procederà come sperato, l’esterno tedesco potrebbe rivelarsi un’arma in più per Vanoli nella seconda parte della stagione.

