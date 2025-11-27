 Fiorentina, sospiro di sollievo per Gudmundsson: respinto l’appello contro l’assoluzione dell'islandese
Fiorentina, sospiro di sollievo per il calciatore Albert Gudmundsson: respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese

Buone notizie per Albert Gudmundsson e per la Fiorentina. È stato infatti respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese, accusato in passato di cattiva condotta sessuale.

La sentenza di primo grado aveva già dichiarato innocente il classe ’97, con un’udienza tenuta a porte chiuse per tutelare la privacy della presunta vittima. L’appello presentato è stato ora rigettato, confermando la decisione iniziale. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Per Gudmundsson e per la società viola si tratta di un ulteriore sospiro di sollievo, che permette al giocatore di concentrarsi esclusivamente sul campo e sugli impegni stagionali.

