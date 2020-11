Fiorentina, Iachini al bivio: col Parma per svoltare

Iachini si gioca la panchina della Fiorentina contro il Parma

Contro il Parma sarà la partita verità per Giuseppe Iachini. In caso di risultato negativo, la panchina potrebbe saltare e la dirigenza della Fiorentina potrebbe approfittare della sosta per le Nazionali per affidare la squadra al nuovo allenatore.

Come riportato da Tuttosport, in prima linea restano sempre i nomi di Spalletti e Sarri; ma è ben presente anche Cesare Prandelli. In seconda linea, invece, D’Aversa, Ballardini e Montella. Quest’ultimo ancora sotto contratto con il club viola.