Fiorentina, il sogno di Chiesa: «Vorrei giocare contro Messi»

Nella lunga intervista rilasciata a ViolaChannel, Federico Chiesa ha svelato qual è il suo sogno da calciatore. Le sue parole

Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a ViolaChannel, dove tocca tanti argomenti riguardanti la Fiorentina e la sua carriera. Interrogato su quale sia il suo sogno da calciatore, il giovane attaccante non ha avuto dubbi.

«Chi vorrei affrontare? Messi. Non ho mai avuto la possibilità di affrontarlo perché quando ho giocato contro l’Argentino a Manchester, al mio esordio in Nazionale, lui non ha giocato, è rimasto in panchina. Spero in futuro di poterlo affrontare. È il mio sogno»