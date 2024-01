Fiorentina Inter LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Fiorentina Inter, match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina Inter, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Inizio subito in quarta per la partita: dopo pochi secondi l’Inter pasticcia con il pallone in impostazione e la Fiorentina ci prova con Nzola (fischiato in offside), che recupera palla e sbaglia a pochi passi da Sommer. I nerazzurri però si riprendono e, sempre su un errore difensivo, Lautaro ci prova, trovando però la deviazione di Ranieri che mette in corner. All’11 Nzola arriva a tu per tu con Sommer e lo infila sotto le gambe, ma l’attaccante, preferito a Sottil durante il riscaldamento, era partito in offside. Si ribalta il fronte e il solito Lautaro, su corner, anticipa tutti sul primo palo e di testa porta i nerazzurri in vantaggio. L’Inter ha sui piedi di Thuram poi la chance del 2-0, ma il francese- lanciato a rete – inciampa su una zolla e si fa recuperare dalla difesa viola, che evita il peggio. A mantenere i nerazzurri in vantaggio ci pensa Sommer con un ottimo intervento su Sommer. Non mancano le proteste, nel dettaglio dei padroni di casa, che reclamano un rigore per un contatto tra Ranieri e Bastoni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nzola; Beltrán. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.